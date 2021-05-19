Похолодание и ночные заморозки пришли в Кузбасс

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Синоптики предупредили кузбассовцев о похолодании, которое продлится в течение нескольких дней.

Как сообщили в Кемеровском гидрометцентре, с сегодняшнего дня, 19 мая, в Кемеровской области станет прохладнее. Днем будет до +18°С, однако уже к ночи температура воздуха понизится до +5, +10°С. Местами по области возможны сильные дожди, грозы и порывы ветра до 18-23 м/с.


До выходных сохранится вероятность выпадения осадков, в четверг днем температура будет варьироваться от +7°С до +12°С, в пятницу – от +10°С до +15°С. С четверга по субботу ночью ожидаются заморозки до -4, -5°С.


По информации метеорологов, такое понижение температуры воздуха — кратковременное явление, связанное с приходом арктического воздуха. Наряду с этим происходящее синоптики объясняют сокращением темной поверхности земли в период цветения черемухи, которая закрывает собой почву и не дает ей поглощать солнечный свет.

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