Похолодание до -12°C придет в Кузбасс на текущей неделе

Завтра, 8 апреля, на территории Кемеровской области ожидается 0,-5°C ночью, днем до +6,+11°C. Ветер северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13. Переменная облачность, преимущественно без осадков. По югу региона могут пройти небольшие дожди.

Ночью в субботу температура опустится до -4,+1°C. Днем потеплеет до +3,+8°C. Направление ветра не изменится, порывы достигнут 18 метров в секунду. Облачно. Местами пройдет мокрый снег и снег с дождем, сообщают специалисты Кемеровского гидрометцентра.

Столбики термометров ночью 10 апреля опустятся до -1,-6°C, местами до -12°C. Температура днем составит +2,+7°C, местами до +12°C. Ветер сменится на северный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13. Переменная облачность, днем преимущественно без осадков.

Ранее кузбасские синоптики объяснили, чем вызвано похолодание в апреле.