На автодороге Кемерово – Анжеро-Судженск утром в пятницу, 29 июля, произошло жесткое столкновение двух легковушек. Очевидцы поделились разрушительными последствиями от удара в сообществе во "ВКонтакте".

– Недалеко от развилки на Мариинск. Мужика в машине зажало, походу труп (авторский стиль сохранен – прим.ред.), – уточнил автор публикации.

Судя по кадрам, в аварию попали Mitsubishi и Toyota, при этом последнюю отбросило в отбойник. В ГИБДД журналисту AVOKADO сказали, что сигнал о происшествии в ведомство поступил. На месте уже работают правоохранители. Подробности случившегося уточняются.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что утреннее ДТП затруднило проезд по оживленной улице в Кемерове.