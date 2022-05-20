Пожилая новокузнечанка, 85-летняя женщина, пришла в полицию и сообщила, что ее 21-летнего внука похитили неизвестные. За освобождение юноши злоумышленники затребовали крупную сумму. Пенсионерка призналась, что уже перевела похитителям 280 000 рублей. Правоохранители предложили потерпевшей поместить еще 20 000 рублей в черный пакет, а затем оставить его в обозначенном для тайника месте. Пенсионерка так и сделала.

Вскоре за деньгами явился злоумышленник, которым оказался сам "похищенный" внук. Молодой человек рассказал, что задолжал крупную сумму денег и решил обмануть родственницу, чтобы забрать у нее финансовые средства.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.