"Похитивший" сам себя новокузнечанин выманил у бабушки почти 300 000 рублей

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Правоохранители возбудили дело в отношении молодого жителя южной столицы Кузбасса, который обманул свою родственницу ради денег.

Пожилая новокузнечанка, 85-летняя женщина, пришла в полицию и сообщила, что ее 21-летнего внука похитили неизвестные. За освобождение юноши злоумышленники затребовали крупную сумму. Пенсионерка призналась, что уже перевела похитителям 280 000 рублей. Правоохранители предложили потерпевшей поместить еще 20 000 рублей в черный пакет, а затем оставить его в обозначенном для тайника месте. Пенсионерка так и сделала.


Вскоре за деньгами явился злоумышленник, которым оказался сам "похищенный" внук. Молодой человек рассказал, что задолжал крупную сумму денег и решил обмануть родственницу, чтобы забрать у нее финансовые средства.


Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

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