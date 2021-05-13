Похитивший имущество из чужого авто кузбассовец устроил погоню с правоохранителями

На одной из городских улиц молодой человек вскрыл припаркованный автомобиль, чтобы обокрасть его. Злоумышленника заметили местные жители и сообщили о преступлении правоохранителям.

На место выдвинулись росгвардейцы.

- Оперативно прибыв на указанный адрес, стражи правопорядка обнаружили неизвестного, который при виде патрульного автомобиля попытался сбежать. В ходе преследования росгвардейцы задержали беглеца, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

Выяснилось, что машину вскрыл ранее судимый за кражу и грабеж 18-летний местный житель.

Правоохранители осмотрели территории, рядом с которой был задержан парень. Там они обнаружили отечественную легковушку, в которой присутствовали следы проникновения, а недалеко от нее был припаркован автомобиль злоумышленника. В салоне последнего находились канистра с бензином и автомагнитола.

Предварительно было установлено, что парень проник в чужую машину, вскрыв замок, и похитил имущество, а также слил топливо.

Злоумышленника передали полицейским, а краденное имущество вернули законному владельцу.