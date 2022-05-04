Похитивший Еву кузбассовец стал фигурантом уголовного дела

Инцидент произошел в Прокопьевске. Местный житель, 54-летний мужчина, обнаружил, что с его частного подворья пропал щенок немецкой овчарки. Молодую собаку по кличке Ева кузбассовцу подарили в январе на день рождения.

Правоохранители установили, что хищение совершил 36-летний сосед прокопчанина. Он признался, что продал щенка знакомому за 10 000 рублей. Через несколько дней полицейские нашли животное и вернули владельцу, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Злоумышленник стал фигурантом уголовного дела о краже. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.