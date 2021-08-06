Похитивший чужие деньги в женской одежде новокузнечанин получил срок

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Сотрудник одного из банков в южной столице Кузбасса переодевался в дамские наряды, чтобы пользоваться чужими данными для краж, однако был пойман полицейскими. Накануне по факту прошел суд, где его признали виновным, и осудили условно.

По информации полицейских, об аналогичных преступлениях правоохранителям сообщили двое жителей Кузбасса – 44-летняя горожанка из Мысков и 62-летний новокузнечанин. Оба рассказали, что неизвестный оформил на них кредиты, о которых они впоследствии узнали только от представителей банка, оповестивших их о просроченной задолженности.


Силовики начали разбираться. Подозреваемого в итоге установили и задержали.

- Им оказался сотрудник одного из банков, к которому потерпевшие ранее обращались за оформлением рассрочки на приобретаемые товары в магазинах города, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В отношении 24-летнего парня было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».


Дальнейшее следствие показало, что, пользуясь чужими персональными данными, горожанин оформил два займа на общую сумму 130 тысяч рублей, из которых 70 тысяч он взял в кредит на женщину, 60 – на мужчину. Для того, чтобы обналичить средства, новокузнечанин переоделся в женскую одежду и воспользовался банкоматом. Деньги он потратил.


Расследование дела к текущему моменту уже было завершено, материалы полицейские направили в суд, где фигуранта признали виновным. В качестве наказания ему назначили три года условного заключения с испытательным сроком в три с половиной года.


В полиции также отметили, что осужденный уже возместил потерпевшим весь материальный ущерб.

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