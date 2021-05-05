Похитительница детской коляски продала краденное ради спиртного в Кузбассе

К полицейским в Березовском обратился местный житель, который рассказал, что из подъезда в его доме, расположенном по проспекту Шахтеров, украли детскую коляску. Сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей.

По заявлению правоохранители организовали оперативно-розыскные мероприятия. Подозреваемую задержали по горячим следам. Оказалось, что к преступлению может быть причастная 23-летняя жительница Кемерова, которая прибыла в город в гости к родственникам.

- Полицейские выяснили, что подозреваемая накануне приехала к родственникам, а после застолья в поисках денег на спиртное обошла подъезды, где не работают домофоны, и в одном из них украла коляску. Похищенное она продала прохожему за 300 рублей, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Теперь кемеровчанке грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.

Отмечается, что полицейские еще продолжают поиски детской коляски.