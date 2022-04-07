Похитители кабеля обесточили многоквартирный кемеровский дом

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Жители кузбасской столицы срезали кабель, чтобы сдать на металл, и лишили электричества жителей многоквартирного дома.

Представитель кемеровской УК обратился к стражам закона с просьбой отыскать похитителей медного кабеля, из-за которых жители многоквартирного дома лишились электричества. В ходе следствия силовики схватили двух злоумышленников 25 и 27 лет.

Полицейские выяснили, что задержанные проникали в подъезды многоквартирного дома, вскрывали электрощитки и, повредив оборудование, похищали медный кабель. Краденое имущество злоумышленники сдали в пункт приема цветных металлов, а вырученные средства потратили,– уточнили в ГУ МВД по Кузбассу.

Дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража" и ч. 2 ст. 215.2 УК РФ "Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения" переданы в Заводский районный суд города Кемерово. Негодяем грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.

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