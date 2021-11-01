Похищение тротуарной плитки в кузбасском городе попало на видео

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Трое неизвестных злоумышленников демонтировали тротуарную плитку в Ленинске-Кузнецком. Правда их проделки зафиксировали камеры видеонаблюдения, а отснятые материалы местные жители передали стражам закона.

Инцидент произошел в городе Ленинск-Кузнецк в Кемеровской области. О происшествии местные жители рассказали в сообществе во "ВКонтакте", прикрепив видеосъемку с процессом демонтажа плитки.

— Проспект Ленина, 50. Утащили тротуарную плитку. Зачем она им, непонятно, — прокомментировал инцидент автор.

Также автор публикации указал, что заявление на нарушителей уже передано в правоохранительные органы.


Из ролика следует, что трое человек в темных пуховиках оторвали куски покрытия от земли, а после унесли тротуарную плиту в неизвестном направлении.

Видео: ВКонтакте ЧП / "ЧП | Инцидент Ленинск-Кузнецкий/Полысаево"

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