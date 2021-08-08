Похищение произошло на стройплощадке нового детского сада в Кемерове

Согласно данным полиции, к правоохранителям обратился 40-летний инженер строительной организации. Он рассказал, что из помещения строящегося здания злоумышленники унесли стройматериалы на общую сумму 17 тысяч рублей.

В ходе расследования выяснилось, что кража произошла еще до прихода рабочих. Как оказалось, на территорию строительной площадки пробрался ранее судимый кемеровчанин. Он вскрыл замок склада и похитил три медные трубы и 100 метров электрического кабеля. Краденное он сдал в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил.

Теперь 40-летнему горожанину грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Расследование уголовного дела по статье "Кража" продолжается, передает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.