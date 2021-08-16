Жительница Кемерова обратилась к специалистам экстренных служб с просьбой поднять ее пожилую маму из погреба. Как стало известно впоследствии оказалась пожилая горожанка в таком "неудобном" положении из-за того, что ослушалась свою дочь, решив самостоятельно спуститься в погреб с нуждающимся в ремонте полом.

Оказавшись в яме, она случайно разломила одну из досок, из-за чего и упала, однако подняться не смогла. Женщина начала кричать и привлекла внимание дочери. Горожанка попыталась самостоятельно вызволить мать, но ни одна из попыток не увенчалась успехом.

В итоге кемеровчанка обратилась к спасателям.

- Прибывшие специалисты спустились в яму, врач – спасатель осмотрел пострадавшую и поставил ей обезболивающий укол, - уточнили в Кемеровской службе спасения.

Женщину вызволили из ямы при помощи треноги, надев на нее альпинистскую обвязку. Предварительный диагноз, который был поставлен пострадавшей, - сотрясение головного мозга. С ним же она была доставлена в одно из медучреждений города.