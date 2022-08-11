Погода заставила кузбасские власти ввести режим повышенной готовности

В электронном бюллетене правительства Кузбасса появился документ, из которого следует, что на территории региона вводится режим "Повышенная готовность". Причиной этого стала опасная для жизни жара до +30℃, а также повышение вероятности гибели людей на водоемах.

Согласно распоряжению, в Кемеровской области будет усилена работа противопожарной службы. Местные органы самоуправления должны будут провести с населением профилактическую работу по недопущению нахождения детей у воды без присмотра, а также увеличить число мобильных спасательных постов и организовать дежурства.

Режим действует на территории региона с 08:00 часов 11 августа до 08:00 часов 15 августа.

Напомним, что кузбасские синоптики предупредили о сильном ветре и жаре в ближайшие дни.