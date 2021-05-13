Погода в Кузбассе оказала сильное влияние на опасных паукообразных

Позднее потепление оказало значительное влияние на частоту нападения клещей на кузбассовцев. Так, активность таежных кровопийц в сравнении с аналогичным периодом минувшего года снизилась почти десять раз.

– В прошлом году потепление произошло в последней декаде марта, а в текущем – намного позже. В связи с этим клещи начали проявлять активность лишь в конце апреля, – передает сайт VSE42.Ru комментарий Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что за май в Кемеровской области опасные насекомые покусали почти 500 человек из 771 обратившегося в больницы региона с начала сезона. При этом в сравнении с датой прошлого года количество жалоб достигло 6 752, а через неделю превысило 10 000.