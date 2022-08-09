Погода в Кузбассе изменится с наступлением новой недели

Согласно данным специалистов Кемеровского гидрометцентра, в ближайшие несколько дней на территории региона сохранится преимущественно летняя погода. По ночам температура будет держаться около +9,+14ºС, а днем столбики термометров задержатся на отметках в +23,+28ºС.

Однако уже в воскресенье погода начнет меняться. Следующая неделя будет намного прохладнее. Кроме того, кузбассовцы встретятся с дождями и порывистым ветром.

Ранее редакция AVOKADO приводила прогноз синоптиков на ближайшие дни.