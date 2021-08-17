Погода в Кузбассе испортится из-за холода из Арктики

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Ухудшение погоды ожидается в конце рабочей неделе в Кемеровской области, что связано с приходом холодного фронта.

Атмосфера в Кузбассе готовится к осеннему периоду. Рабочая неделя с теплой погодой завершится с холодом, который прибудет в регион с воздушными массами прямо из Арктики.


О грядущем похолодании гласит и прогноз погоды, распространенный синоптиками в понедельник, 16 августа. Напомним, что, следуя ему, с понедельника по четверг в Кемеровской области температура будет держаться в районе +21, +26 ºС, однако резко опустится до +14, +19ºС в пятницу, 20 августа.


Как журналисту AVOKADO сообщили в кемеровском Гидрометцентре, связано это с холодным фронтом, прибывающим в Кузбасс. Задержаться такая непогода в регионе может на четыре дня. Предварительно синоптиками было также спрогнозировано и то, что ночами с 20 на 21 и с 21 на 22 в регионе будут наблюдаться заморозки.


Приход воздушных масс из Арктики будет отягощен неприятными осадками и погодными явлениями, которые будут проявляться в дождях и усилении ветра.

Да!
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