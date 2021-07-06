Погода резко ухудшится в день празднования 300-летия Кузбасса

Из информации, предоставленной специалистами, известно, что во вторник, 6 июля, по области пройдут осадки в виде кратковременных дождей во второй половине дня, вместе с которыми прогнозируются и грозы. Тем не менее, прогретый воздух днем оставит температуру в районе +30, +35°С. Предупредили также синоптики и о порывах ветра, которые будут достигать 20 м/с.

Кратковременные дожди ожидаются и в Кемерове. Столбики термометров днем в кузбасской столице покажут +30, +32 °С. Порывы южного ветра в городе могут достигать 17 м/с.

Ранее редакция Avoka.do публиковала более подробный прогноз погоды на текущую неделю. Также накануне стало известно, что два города в Кемеровской области побили температурный рекорд. Произошло это в минувший понедельник, 5 июля.