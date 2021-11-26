Сотрудники горноспасательной службы, которые в минувшие четверг погибли в шахте "Листвяжная", пытаясь спасти горняков, будут награждены орденом Мужества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

‒ Погибшие горноспасатели будут награждены орденами Мужества (посмертно), ‒ сообщили в ведомстве.

Справка

Согласно информации из открытых источников, орденом Мужества награждаются граждане, которые проявили самоотверженность и отвагу во время охраны общественного порядка, а также при спасении людей во время чрезвычайных обстоятельств. Кроме того, награда дается за смелые и решительные действия при исполнении гражданского, служебного или воинского долга в опасных для жизни условиях.