Погибшие во время операции на "Листвяжной" горноспасатели получат награды посмертно

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Министерство чрезвычайных ситуаций вручит горноспасателям, погибшим во время спасательной операции на кузбасской шахте, ордена Мужества посмертно.

Сотрудники горноспасательной службы, которые в минувшие четверг погибли в шахте "Листвяжная", пытаясь спасти горняков, будут награждены орденом Мужества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

‒ Погибшие горноспасатели будут награждены орденами Мужества (посмертно), ‒ сообщили в ведомстве.

Справка

Согласно информации из открытых источников, орденом Мужества награждаются граждане, которые проявили самоотверженность и отвагу во время охраны общественного порядка, а также при спасении людей во время чрезвычайных обстоятельств. Кроме того, награда дается за смелые и решительные действия при исполнении гражданского, служебного или воинского долга в опасных для жизни условиях.

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