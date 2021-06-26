Погибшие кузбассовцы с COVID-19 пытались вылечиться от пневмонии

Исходя из информации, которая была предоставлена властями утром в субботу, 26 июня, известно, что в Кузбассе был поставлен новый антирекорд – количество погибших за минувшие сутки среди лечившихся от COVID-19 составило шесть человек.
- У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической обструктивной болезни легких. Он проживал в Березовском.
У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральный нервной системы. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, заболевания почек. Она проживала в Новокузнецке.
У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, анемии. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1971 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне, патологии центральный нервной системы, сахарного диабета, патологии желудочно кишечного тракта. Он проживал в Топкинском районе,- сообщили в оперштабе.
Таким образом, общее число случаев гибели сред тех, кто переносил COVID-19, достигло 799 в Кузбассе.
Также сотрудники регионального оперштаба сообщили и о новых случаях передачи инфекции в области. Подробности о распространении COVID-19 в Кемеровской области вы можете узнать в новости, публиковавшейся на нашем сайте ранее.
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