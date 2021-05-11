Погибла вся рыба: свидетели сообщили о вымирании живности в водоеме кузбасского села

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Фото:  

Массовая гибель рыбы в озере поселения на территории Промышленновского района встревожила жителей Кемеровской области.

Соответствующую информацию с фотоматериалами очевидцы разместили на просторах Сети.

С их слов, снимки сделаны возле села Журавлево, в Танайском пруду, где мертвую рыбу прибило к берегу водоема.

– В селе Журавлево, в озере Танай (Танайский пруд, – прим. ред.) погибла вся рыба, – написал очевидец, прикрепив несколько фото.

Пользователи Сети выразили множество гипотез насчет произошедшего. Одни предположили, что массовая гибель связана с экологическими проблемами, а другие уверены, что причина – браконьеры, которые загубили рыбу взрывом динамита.

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