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Погасший в день памяти Вечный огонь возмутил жителей кузбасского города

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Осинниковцы сообщили о Вечном огне, который не функционировал во время важной даты. Журналист AVOKADO разобрался в ситуации.

О проблеме жители города Осинники сообщили в социальных сетях. Кузбассовцы выразили недовольство тем, что 22 июня, в День памяти и скорби, не работал Вечный огонь, установленный на улице Победы.

‒ Это вообще нормально, что в такой день как 22 июня не горит вечный огонь?! Мне казалось он вообще всегда должен гореть, на то он и вечный, ‒ возмутился один из осинниковцев, сопроводив свои слова фотографией.

Чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, корреспондент AVOKADO обратился в администрацию Осинников за комментарием. Специалисты рассказали, что накануне в городе прошли массовые акции, приуроченные к памятной дате. Из-за большого количества горожан, в том числе и юных, было принято решение о временном прекращении работы Вечного огня.

Фото:  
Да!
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