Поездка в автобусе обернулась для новокузнечанки списанием почти 20 млн рублей с транспортной карты

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Жительница южной столицы Кузбасса пожаловалась на списание нескольких миллионов рублей с транспортной карты после поездки в общественном транспорте. Городские власти объяснили происходящее.

Новокузнечанка рассказала в соцсетях, что ее на транспортной карте образовалась колоссальная задолженность более 19,5 млн рублей, а сама карта заблокирована.

— Естественно, такой задолженности быть не может, — ответили в городском управлении по транспорту и связи.

В ведомстве пояснили, что во время обновления программного обеспечения валидаторов произошла ошибка, которая привела к неверному отображению остатка средств на картах. Специалисты призвали горожан в ближайшие сутки не пользоваться транспортными картами, пока проблема не будет решена.


Напомним, в областном центре тоже есть трудности с использованием валидаторов, которые уже установлены в автобусах, но еще не работают.

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