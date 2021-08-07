Поездка в автобусе обернулась для новокузнечанки списанием почти 20 млн рублей с транспортной карты

Новокузнечанка рассказала в соцсетях, что ее на транспортной карте образовалась колоссальная задолженность более 19,5 млн рублей, а сама карта заблокирована.

— Естественно, такой задолженности быть не может, — ответили в городском управлении по транспорту и связи.

В ведомстве пояснили, что во время обновления программного обеспечения валидаторов произошла ошибка, которая привела к неверному отображению остатка средств на картах. Специалисты призвали горожан в ближайшие сутки не пользоваться транспортными картами, пока проблема не будет решена.

Напомним, в областном центре тоже есть трудности с использованием валидаторов, которые уже установлены в автобусах, но еще не работают.