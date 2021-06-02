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Поездка на угнанной машине закончилась для кузбассовца через 1 метр

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В Белове вооруженный местный житель решил угнать автомобиль, однако проехать на нем мужчина смог только около метра.

По данным полиции, в феврале прошлого года в дежурную часть обратился 27-летний житель города Белово. Он рассказал, что неизвестный попытался угнать его автомобиль ВАЗ-2108.


Прибывшие на место правоохранители обнаружили машину на парковке медучреждения. Владелец авто пояснил, что перед инцидентом привез супругу на прием к врачу, а сам остался ждать в машине. В этот момент дверь в салон открыл неизвестный мужчина, прикрывающий лицо воротником кофты. Угрожая ножом, он потребовал освободить место водителя.


Владельцу авто удалось выбраться из машины, а злоумышленник в это время попытался уехать на угнанном транспорте, однако его попытка оборвалась в ближайшем сугробе. Проехав всего около метра, мужчина бросил застрявший автомобиль и скрылся.


Вскоре по горячим следам 34-летний угонщик был задержан. Оказалось, что ранее он уже был судим. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы, передает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.

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