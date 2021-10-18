Поездка на рыбалку обернулась для двух кузбассовцев вызовом спасателей

Двое рыбаков уехали на рыбалку 14 октября из Междуреченска на реку Уса в район поселка Усинский. Однако спустя время они так и не вернулись домой. На место отправились представители поискового аварийно-спасательного отряда.

— На лодке провели осмотр акватории и береговой линии от п. Усинский вверх по течению реки Уса. Пострадавшие найдены в районе притока Верхний Кибрас, из-за неисправности мотора двигаться самостоятельно не могли, — рассказали в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

Катер вытащили на берег, однако возвращаться назад ночью не стали. Спасатели и рыбаки переночевали в охотничьем домике в 70 км от Усинского. Утром пострадавших сопроводили до поселка, помощь врачей не потребовалась.