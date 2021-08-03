Поезда на популярном маршруте начнут чаще ходить из Кузбасса

Пассажирский маршрут №857/858 с сообщением Новокузнецк – Новосибирск с 12 августа получит дополнительный день курсирования. Как запланировано, стать им должен четверг.
По состоянию на 3 августа ходит электропоезд по следующим дням недели: понедельник, пятница, суббота и воскресенье. Меры, к которым прибегли железнодорожники, обусловлены тем, что специалисты зафиксировали восстановление спроса на поездки по маршруту из Новокузнецка в Новосибирск, уточнили в АО «Кузбасс-пригород».
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