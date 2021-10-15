Поезд в Кузбассе сбил вышедшую на рельсы лошадь

Инцидент произошел в Белове, на перегоне станций Бочаты - Белово. Машинист поезда заметил лошадь, вышедшую на дорогу, и применил экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось. В результате столкновения животное погибло.

— Сотрудники транспортной полиции устанавливают владельца животного, допустившего выпас скота вблизи железнодорожных путей. За данное правонарушение предусмотрено привлечение к административной ответственности по части 4 статьи 11.1 КоАП РФ, — сообщают в пресс-службе УТ МВД по СФО.

Ранее редакция AVOKADO писала о подобном происшествии, случившемся на этой же территории.