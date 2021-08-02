Поезд в Кузбассе наехал на лежащего на ж/д путях мужчину

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В Кемеровской области лежащий в колее на железной дороге человек попал под поезд. Правоохранители устанавливают личность погибшего.

Инцидент произошел в прошедшую субботу на перегоне станций Малиновка – Осман. Транспортные полицейские получили сообщение о травмировании на железной дороге человека.


Как оказалось, в колее лежал мужчина и в этот момент по рельсам двигался поезд. Машинист начал останавливать состав, но большой тормозной путь не дал избежать наезда.


Стражи порядка занимаются установлением личности погибшего человека: примерно 30 лет, темноволосый, среднего телосложения, 173 см ростом. Его обнаружили в светло-серой футболке с цветными горизонтальными полосками и в темных шортах с желтой надписью.


Сообщить информацию о личности мужчины можно по телефону 8(3843)78-34-14.

Да!
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