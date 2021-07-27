Поезд сбил женщину в Новокузнецке

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Случай смертельного травмирования произошел на железнодорожных путях в южной столице Кузбасса. Полицейские пытаются установить личность погибшей.

Инцидент произошел ранним утром вторника, 27 июля, на перегоне между станциями Островская-Водный. Полицейским сообщение об обнаружении скончавшейся женщины поступило в 4:00.


Выехавшие на место правоохранители сумели установить, что горожанка передвигалась в незначительной близости с железнодорожными путями. Поезд же ехал с ее спины, машинист, заметив пешехода, подал сигнал, а затем затормозил, однако состав все равно задел новокузнечанку. Травмированная погибла до приезда «скорой».


Сразу опознать погибшую полицейским не удалось, из-за чего силовики распространили ориентировку на новокузнечанку в ожидании отклика знавших ее горожан. Выглядит она как престарелая женщина в возрасте около 70 лет, цвет ее волос – седой, имеет среднее телосложение, рост 155-160 сантиметров. Надеты на ней на момент нахождения были: черные туфли, фиолетовые штаны, голубая футболка и темно-зеленый плащ. Также при себе у нее находилась сумка черного цвета.


Сообщить информацию о погибшей кузбассовцы могут по телефону +7 (3843) 78-34-14.

Да!
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