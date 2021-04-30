Поезд Новокузнецк – Новосибирск изменит график в майские праздники

С 1 мая по 10 мая пригородный поезд, который следует из Новокузнецка в Новосибирск и обратно изменит свое расписание в связи с ростом спроса на пассажирские перевозки.

– Отправление поезда от станции Новокузнецк в 7:07, прибытие на станцию Новосибирск-главный в 13:10. В обратном направлении от станции Новосибирск-главный поезд отправится в 14:40 с прибытием на станцию Новокузнецк в 20:48, – сообщили в АО "Кузбасс-пригород".

Так, в дополнение к обычному графику междугородние поезда будут курсировать 4 и 6 мая. Таким образом, переместиться из одного города в другой по железной дороге можно будет в любой день, за исключением 5 мая.