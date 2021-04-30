Поезд Новокузнецк – Новосибирск изменит график в майские праздники

0
Фото:  

В связи с предстоящими майскими праздниками в Кемеровской области скорректируют расписание скорого поезда "Экспресс" №857/858 сообщением Новокузнецк – Новосибирск в праздничные и нерабочие дни.

С 1 мая по 10 мая пригородный поезд, который следует из Новокузнецка в Новосибирск и обратно изменит свое расписание в связи с ростом спроса на пассажирские перевозки.

– Отправление поезда от станции Новокузнецк в 7:07, прибытие на станцию Новосибирск-главный в 13:10. В обратном направлении от станции Новосибирск-главный поезд отправится в 14:40 с прибытием на станцию Новокузнецк в 20:48, – сообщили в АО "Кузбасс-пригород".

Так, в дополнение к обычному графику междугородние поезда будут курсировать 4 и 6 мая. Таким образом, переместиться из одного города в другой по железной дороге можно будет в любой день, за исключением 5 мая.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24641

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined