Поезд насмерть сбил животных в Кузбассе

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В Кемеровской области произошла гибель животных в результате столкновения с поездом.

Накануне грузовой поезд сбил трех лошадей, вышедших на рельсы в районе станции Белово. Сообщается, что машинист применил экстренное торможение, однако оно не помогло избежать столкновения. Животные погибли.


Сотрудники транспортной полиции начали поиск владельца лошадей, который допустил выпас вблизи железнодорожных путей, сообщают в пресс-службе УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.


Правоохранители напомнили, что подобные ситуации могут повлечь за собой не только гибель скота и повреждение подвижного состава, но и создать опасную ситуацию для здоровья пассажиров и сохранности груза.

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