Поезд насмерть сбил торопившуюся на рейс пенсионерку в Кузбассе

Авария произошла на станции Юрга-1 неподалеку от ж/д вокзала. 86-летняя женщина, опаздывая на свой рейс, пошла прямо по железной дороге в неустановленном месте. Торопясь на третий путь от перрона, пенсионерка не заметила приближающийся грузовой состав.

— Пенсионерка пренебрегла возможностью безопасного перехода на вторую платформу по железнодорожному мосту и стала пересекать пути в неустановленном месте. Женщина не заметила грузовой поезд, который проходил по второму пути на высокой скорости, — сообщили в кузбасском ЛУ МВД России.

Машинист попытался экстренно затормозить, тем не менее состав сбил женщину, которая от полученных повреждений скончалась.

Транспортная полиция Кузбасса призывает граждан пересекать железнодорожные пути только в установленных местах, не игнорируя запрещающие сигналы и знаки.

Ранее в соцсетях появилось видео с места аварии. Очевидцы заявили, что пенсионерка не слышала криков людей о приближающемся поезде.