Поезд насмерть сбил торопившуюся на рейс пенсионерку в Кузбассе

0
Фото:  

В Юрге пожилая женщина попала под грузовой состав и погибла, решив перейти ж/д пути в неположенном месте, поскольку опаздывала на свой поезд.

Авария произошла на станции Юрга-1 неподалеку от ж/д вокзала. 86-летняя женщина, опаздывая на свой рейс, пошла прямо по железной дороге в неустановленном месте. Торопясь на третий путь от перрона, пенсионерка не заметила приближающийся грузовой состав.

— Пенсионерка пренебрегла возможностью безопасного перехода на вторую платформу по железнодорожному мосту и стала пересекать пути в неустановленном месте. Женщина не заметила грузовой поезд, который проходил по второму пути на высокой скорости, — сообщили в кузбасском ЛУ МВД России.

Машинист попытался экстренно затормозить, тем не менее состав сбил женщину, которая от полученных повреждений скончалась.


Транспортная полиция Кузбасса призывает граждан пересекать железнодорожные пути только в установленных местах, не игнорируя запрещающие сигналы и знаки.


Ранее в соцсетях появилось видео с места аварии. Очевидцы заявили, что пенсионерка не слышала криков людей о приближающемся поезде.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24991

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined