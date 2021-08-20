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Поезд насмерть сбил пенсионера в Новокузнецке

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Престарелый житель южной столицы Кузбасса получил смертельную травму при наезде железнодорожного состава.

Случай гибели на путях следования поездов произошел на разъезде Абагуровский в Новокузнецке. По информации полицейских, сообщение об инциденте поступило в дежурную часть местного линейного отдела МВД в пятницу, 20 августа. Правоохранители выехали на место, где в колее железнодорожного пути обнаружили тело 77-летнего местного жителя.

- Чтобы избежать столкновения с человеком, машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, - уточнили в пресс-службе Управление на транспорте МВД России по СФО.

Из-за травм мужчина скончался на месте происшествия.


В связи с произошедшим транспортные полицейские напоминают о том, железная дорога является местом повышенной опасности, отмечая, что чаще всего причиной возникновения аналогичных инцидентов является нарушение правил безопасности при нахождении на путях.

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