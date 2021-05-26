Поезд насмерть сбил мужчину в Кузбассе ночью

Ночью в среду, 26 мая, в Белове на перегоне между железнодорожными станциями Прокопьевск – Зеньково грузовой поезд сбил пешехода, который оказался на путях.

– Машинист электровоза применил экстренное торможение для предотвращения наезда на человека, но его предотвратить не удалось, – сообщили в УТ МВД по СФО.

Позже тело неизвестного было найдено на обочине первого железнодорожного пути тело. На текущий момент стражи порядка устанавливают личность погибшего и обстоятельства его смерти.