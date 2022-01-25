Поезд на привокзальной площади в Кемерове подвергся нападению вандалов

Пользователь паблика разместил видеозапись, где ребенок лазает по экспонату на площади у вокзала.

Судя по кадрам, подросток сначала залез на постамент, далее забирался выше и выше, пока не оказался на самом верху. В подписи к видео пользователь отметил, что тот пытался выбить фонарь.

— "Еще и выложили. Ждем видео с извинениями", "Шпана!! На15суток "закрыть," и родителям штраф в50тыс за такое "воспитание" (орфография и авторский стиль сохранены — прим. ред.), — прокомментировали пост подписчики.

Кемеровчане опасаются, что если злоумышленник не достиг 14 лет, то никакого наказания ему не грозит.