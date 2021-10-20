Поезд из восьми вагонов сошел с рельсов в Кузбассе

Сход грузового поезда произошел среду, 20 октября, в Прокопьевском районе. Состав перевозил уголь.
– Организована проверка <...> в связи с произошедшим 20.10.2021 на территории Прокопьевского района Кемеровской области – Кузбасса сходом 8-ми вагонов с углем с рельсов, – рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Сообщается, что авария произошла на путях необщего пользования ООО "Шахтоуправление "Майское". Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
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