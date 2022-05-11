Поезд из Кузбасса в Томск изменит свое расписание

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Поезд №6084 Тайга – Томск-1 на двое суток изменит расписание из-за проведения ремонтных работ на одном из перегонов пути.

Так, 21 и 22 мая 2022 года поезд из Тайги в Томск будет курсировать с изменениями в расписании, поскольку специалистам необходимо выполнить ремонтные работы на одном из перегонов пути. Корректировка во времени составит от четырех до семи минут.

– Отправляться от станции Тайга электропоезд будет в 6:18 (на 7 минут позже), прибывать на станцию Томск-1 в 8:18 (на 4 минуты позже). Время указано местное, – уточнили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

В связи с этим пассажиров просят быть внимательными и планировать свои поездки заранее с учетом изменений в расписании движения пригородных поездов. Иные подробности о расписании движения электропоездов можно получить по телефону горячей линии 8-800-700-2501.

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