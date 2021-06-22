Поджегший женщину кузбассовец отправится в колонию из-за ее гибели

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Житель Таштагольского района Кемеровской области получил тюремный срок из-за гибели женщины, которую он облил спиртосодержащей жидкостью и поджег. Последние месяцы своей жизни пострадавшая провела в больнице.

Накануне суд в Кузбассе признал виновным 39-летнего жителя Таштагольского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).


В ходе судебных разбирательств и предшествовавших им следственных мероприятий было установлено, что сам инцидент произошел в октябре 2019 года. Тогда же осужденный вместе с 61-летней погибшей и ее сыном распивали спиртное. Мужчина временно проживал у них, однако нигде не работал и жил за их счет. На этой же почве между хозяйкой и квартирантом образовался конфликт, в ходе которого мужчина облил женщину спиртосодержащей жидкостью, поджег и отправился спать.

- <…> потерпевшая смогла потушить горящую одежду, но при этом получила ожоги. Сын женщины спал и не видел происходящее, - уточнили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

Родственник погибшей только утром вызвал «скорую». Горожанку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.


Так, с ожогами 35% площади тела она еще около двух месяцев пролежала в больнице, где и погибла. Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что именно последствия возгорания стали причиной ее гибели. Кузбассовца задержали на время предварительного расследования. Своей вины в содеянном он отрицать не стал. В рамках расследования ему также провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что в момент совершения преступления он отдавал своим действиям отчет.


В качестве наказания мужчина получил 7 лет заключения в колонии строгого режима.

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