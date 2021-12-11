Подземный толчок спровоцировал обрушение в кузбасском руднике: есть пострадавшие

Согласно данным экстренных служб, инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу, однако известно о нем стало только сейчас. Выяснилось, что в выработке Таштагольского железного рудника обрушился небольшой участок, в результате чего пострадали три человека. С места инцидента их госпитализировали.

В пресс-службе компании-собственника добывающего предприятия сообщили, что в настоящее время пострадавшие выписаны, их жизни ничего не угрожает. Работы на руднике при этом продолжаются, передает ТАСС.