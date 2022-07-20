Подземные толчки сотрясли кузбасский пгт

Сегодня, 20 июля, специалисты Алтае-Саянского ФИЦ ЕГС РАН разместили информацию о сейсмособытии на территории Кузбасса.

Согласно данным оперативной сводки, подземные толчки были зафиксированы в 13:00 по местному времени. Судя по координатам, землетрясение произошло на территории пгт Краснобродский. Магнитуда сейсмособытия составила 2,3.

Причиной возникновения землетрясения стали взрывные работы на угольных предприятиях, что следует из его типа ‒ "quarry blast".