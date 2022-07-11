Подземные толчки магнитудой 2,7 произошли близ деревни в Кузбассе

По данным оперативной сводки Алтае-Саянского ФИЦ ЕГС РАН, в Кузбассе были зафиксированы подземные толчки. Землетрясение случилось сегодня, 11 июля, в 12:59 по местному времени.

Из координат следует, что сейсмоактивность отмечалась в Прокопьевском муниципальном округе, чуть больше, чем в четырех километрах от деревни Кыргай. Магнитуда толчков составила 2,7.

Тип землетрясения – "quarry blast" – говорит о том, что причиной сейсмоактивности стали взрывные работы на угольных предприятиях.