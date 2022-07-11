Подземная вода затопила двор с детской площадкой в Прокопьевске

В Сети прокопчане пожаловались на потоп во дворе по улице Прокопьевская в районе строения №1. По словам автора сообщения, вода просачивается наружу из-под земли, а после стекает вниз к дому и на территорию детской площадки.

– По ул. Прокопьевская, 1 из асфальта бьет вода и вся стекает вниз к дому и детской площадке на ул. Городская, 139, – следует из текста поста во "ВКонтакте".

Интернет-пользователь добавил, что из-за этой ситуации на придомовой территории образовались огромные лужи.