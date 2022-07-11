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Подземная вода затопила двор с детской площадкой в Прокопьевске

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В кузбасском городе жители пожаловались, что двор превратился в огромную лужу из-за подземной воды, которая просачивается наружу из-под асфальта.

В Сети прокопчане пожаловались на потоп во дворе по улице Прокопьевская в районе строения №1. По словам автора сообщения, вода просачивается наружу из-под земли, а после стекает вниз к дому и на территорию детской площадки.

По ул. Прокопьевская, 1 из асфальта бьет вода и вся стекает вниз к дому и детской площадке на ул. Городская, 139, следует из текста поста во "ВКонтакте".

Интернет-пользователь добавил, что из-за этой ситуации на придомовой территории образовались огромные лужи.

Фото: ВКонтакте / "Прокопьевск.ру"

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