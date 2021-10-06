Подрядчики обвинили КемГУ в нарушении требований закона при проведении торгов

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Жалобщики заявили о нарушении Кемеровским государственным университетом (КемГУ) требований к документации, предусмотренной законом при проведении электронных торгов.

В Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Кемеровской области от обществ и индивидуальных предпринимателей было направлено 13 жалоб на КемГУ. Жалобщики заявили, что университет нарушил закон № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" при проведении электронного аукциона на капитальный ремонт медицинского института, расположенного в городе Кемерово на улице Красная, дом № 6. Претензии имеются к документации, которую КемГУ должен был оформить при проведении торгов, сообщают в пресс-службе Управления ФАС по Кемеровской области.


Рассмотрение жалоб состоится 11 октября 2021 года.

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