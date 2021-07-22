Подрядчики исправят некачественно отремонтированные дороги и тротуары в Кемерове

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Подрядные организации, занимавшиеся ремонтом дорожных объектов в кузбасской столице, приступили к ликвидации дефектов, выявленных после проведения их работ.

По информации от кемеровской мэрии известно, что для осуществления соответствующих мероприятий рабочие уже вышли на технические тротуары, расположенные на улице 1-я Стахановская и Советском проспекте в районе кольцевой развязки. Там же присутствовали замечания по колодцам и уровню высоты бортового камня на примыканиях с автомобильной дорогой. К текущему моменту недочеты уже были устранены.


Аналогичные работы дорожники ведут и на проспекте Химиков. Там специалисты занялись тротуаром, в обустройстве которого также были выявлены замечания. Асфальт на объекте демонтируют, а после выложат новый в соответствии с требованиями.

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