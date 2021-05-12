Подрядчик заплатит за ремонт повреждений на кемеровской дороге

Из сообщения мэрии города Кемерово следует, что механические повреждения на участке проспекта Комсомольский между проспектами Ленина и Химиков были допущены при коммунальных работах. Теперь восстанавливать недавно проложенной дороги займется подрядная организация.

– Нарушенное благоустройство на данной территории пр. Комсомольский будет восстановлено комплексно до 25 мая подрядной организацией АО "КемВод", – передает комментарий из кузбасской администрации сайт VSE42.Ru.

Кроме того, власти добавили, что новый участок проспекта был построен в рамках программы "Стимул".