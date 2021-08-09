Подрядчик сорвал ремонт дорог в Анжеро-Судженске

Горожан беспокоит ход ремонтных работ на улицах Машиностроительная, Омская и Анжерская в Анжеро-Судженске. Местный житель задал соответствующий вопрос на платформе "Кузбасс Онлайн", подчеркнув, что "суды идут с 15 июня".

Администрация платформы подтвердила заключение контракта между МБУ "Управление жизнеобеспечения" и ООО березовским "Технобетон" о ремонте дорог на указанных улицах. На проведение работ были выделены деньги из областного бюджета, тем не менее подрядчик нарушил сроки, предусмотренные контрактом.

– Работы выполнялись с нарушением нормативных документов, сроков производства работ. Из обозначенных видов работ выполнен только ямочный ремонт, – говорится в сообщении.

В ответе говорится, что на текущий момент происходит "регулирование юридических моментов", а лимиты средств возвращены в бюджет. Также отмечается, что ямочный ремонт "является первоочередной мерой" и не исключает полноценного ремонта улиц.