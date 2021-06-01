Подрядчик сэкономит более 10 млн рублей на строительстве новой автодороги

Кемеровские власти остановили свой выбор на подрядчике, который сможет отстроить новую автодорогу по улице Марковцева от бульвара Строителей до улицы Волгоградской. Из информации, опубликованной на сайте государственных закупок следует, что за право вести работы на объекте боролись две компании.

Победитель на аукционе предложил администрации выполнить поставленную задачу за сумму чуть более двух с половиной миллионов рублей, тогда как начальная цена контракта достигала почти 13 миллионов рублей. Таким образом, новый подрядчик сэкономит на работах более 10 миллионов рублей.

Что касается второго участника, то он уступил победителю на 64,8 тысячи рублей.