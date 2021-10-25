Подрядчик решил переделать вызвавший вопросы у кемеровчан участок дороги на Металлплощадку

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Представитель Минстроя Кузбасса сообщил редакции AVOKADO о дальнейшей судьбе участка пешеходной дороги, который огибал технические сооружения и вызвал много споров у местных жителей.

Как сообщили в ведомстве, проектировщик и подрядная организация приняли решение переделать участок дороги с изгибом. Для этого рабочие укоротят теплосетевые колодцы до одного уровня с дорожным покрытием и сделают дорогу ровной, избавившись от впалости.


Отмечается, изначально проект пешеходной дороги, идущей от верхнего бульвара Строителей до поселка Металлплощадка, предполагал, что она будет прямой. Лишь на этапе строительства выяснилось, что новый объект задевает технические сооружения теплосети. Теперь же дорогу приведут в соответствие с изначальным планом.


Напомним, ранее в Минстрое Кузбасса объяснили вынужденное решение строителей, фотография которого вызвала бурные обсуждения среди жителей Кемерова.

Да!
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