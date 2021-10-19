Подрядчик пообещал властям провести капремонт в кузбасской школе за 180 дней

Информация о выборе нового подрядчика для завершения ремонтных работ в школе в селе Старопестерево, расположенного на территории Беловского муниципального района, появилась в Instagram-аккаунте Минстроя Кемеровской области.

– Подрядчик обязался выполнить ремонт в 180 дней. В школе будут учиться 540 детей, сейчас всех учеников организованно доставляют на автобусах в соседние поселки, – следует из текста в посте.

Отмечается, что учебное учреждение будет оснащено футбольным полем, хоккейной коробкой, игровым детским комплексом, а также площадкой для воркаута.

Также в новой школе появится команда спасателей. Уже на этапе строительства для них предусмотрена 100-метровая тренировочная полоса со специальным оборудованием для обучения и переподготовки будущих пожарных.