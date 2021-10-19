Подрядчик пообещал властям провести капремонт в кузбасской школе за 180 дней

0
Фото:  

Представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кузбасса заключили контракт с подрядчиком, который пообещал завершить капитальный ремонт в сельской школе за 180 дней.

Информация о выборе нового подрядчика для завершения ремонтных работ в школе в селе Старопестерево, расположенного на территории Беловского муниципального района, появилась в Instagram-аккаунте Минстроя Кемеровской области.

Подрядчик обязался выполнить ремонт в 180 дней. В школе будут учиться 540 детей, сейчас всех учеников организованно доставляют на автобусах в соседние поселки, следует из текста в посте.

Отмечается, что учебное учреждение будет оснащено футбольным полем, хоккейной коробкой, игровым детским комплексом, а также площадкой для воркаута.


Также в новой школе появится команда спасателей. Уже на этапе строительства для них предусмотрена 100-метровая тренировочная полоса со специальным оборудованием для обучения и переподготовки будущих пожарных.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30232

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined