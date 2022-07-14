Подрядчик понесет ответственность за обрушение крыши дома в Новокузнцеке

Новокузнечане поинтересовались, какие меры будут предприняты для восстановления крыши дома №61 по улице Транспортной. Неделю назад, 7 июля, там рухнули потолочные перекрытия. Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, что ответственность за данный инцидент понесет подрядчик, который проводил работы на крыше дома.

‒ Ответственность будет нести подрядчик, который взялся за выполнение данных работ. Скорее всего, там не был прописан план, потому что в результате того, что они сместили все в одно место, произошла нагрузка. Крыша не выдержала давление, ‒ рассказал Кузнецов в ходе передачи "Утро с мэром".

Также чиновник отметил, что подрядчик будет возмещать ущерб и оплачивать издержки. Крышу восстановят, пострадавшую квартиру отремонтируют, а ее жильцы должны будут получить компенсацию.

Напомним, что в минувший четверг в новокузнецкой пятиэтажке обрушилась часть крыши. Мэр назвал причину произошедшего.