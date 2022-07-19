Подрядчик переделает "некачественный" участок улицы в Новокузнецке

0
Фото:  

Жители южной столицы Кузбасса пожаловались на отремонтированный тротуар. Специалисты прокомментировали ситуацию.

Новокузнечанин рассказал, что на перекрестке улицы Мичурина и Воробьева был проведен ремонт, после которого перед пешеходным переходом продолжила скапливается вода. Свою претензию горожанин разместил на платформе "Кузбасс-Онлайн".

‒ Некачественное выполнение работ, вследствие которых появляется лужа перед пешеходным переходом, существовавшая до ремонта, ‒ отметил новокузнечанин, подкрепив свои слова фотографией указанного тротуара.

Администраторы платформы в ответ заявили, что подрядчик переделает данный участок. Работы должны будут пройти в срок до 1 сентября текущего года.


Ранее мэр Новокузнецка обрушился с критикой на подрядчиков, занимающихся ремонтом дорог в одном из районов.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38369

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined