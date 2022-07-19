Новокузнечанин рассказал, что на перекрестке улицы Мичурина и Воробьева был проведен ремонт, после которого перед пешеходным переходом продолжила скапливается вода. Свою претензию горожанин разместил на платформе "Кузбасс-Онлайн".
‒ Некачественное выполнение работ, вследствие которых появляется лужа перед пешеходным переходом, существовавшая до ремонта, ‒ отметил новокузнечанин, подкрепив свои слова фотографией указанного тротуара.
Администраторы платформы в ответ заявили, что подрядчик переделает данный участок. Работы должны будут пройти в срок до 1 сентября текущего года.
Ранее мэр Новокузнецка обрушился с критикой на подрядчиков, занимающихся ремонтом дорог в одном из районов.
Фото: Кузбасс-Онлайн
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